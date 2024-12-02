Kepez Belediyesi, personelinin pazartesi sendromunu yaşamaması için motivasyon etkinliği başlattı. Bu etkinlik kapsamında haftanın ilk iş gününe yüksek moralle başlamaları amacıyla belediye çalışanlarına mini bir konser veriliyor.

2 Aralık Pazartesi günü mesaisine gelen Antalya’nın Kepez Belediyesi çalışanları, müziğin enerji ve motivasyon veren melodileriyle karşılandı. Çalışanlar, mesai saatinden önce belediyenin zemin katında konserde; müzisyen Özkan Karaeroğlu’nun seslendirdiği eserlerle, ilk iş günü için motivasyon ve enerji depoladı. Başkan yardımcıları, birim müdürleri personel ve ilçe sakinleri de hep birlikte şarkılara eşlik ederek, aralarında var olan sevgi bağını da güçlendirdiler. Çalışanlar Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılı olduğu koridorların balkonlarından konseri izledi.

Çalışanlar, yaklaşık yarım saat süren konserin bitmesinin ardından üksek motivasyon ve enerjiyle hizmet etmek için birimlerine geçti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği motivasyon etkinliği her haftanın ilk iş gününde devam edecek.