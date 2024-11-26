Kepez Belediyesi, yağmur sularının tahliyesini sağlayan mazgalları iş makinesi parkına eklediği vakumlu ekskavatör aracıyla temizliyor. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "22 mahallede mazgal temizliğini tamamladık. Bu çalışmamızı, drenaj kanalı alt yapısı olan tüm mahallelerimizde gerçekleştireceğiz” dedi.

Kepez ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesi sel ve su taşkınlarının yaşanmaması amacıyla yağmursuyu mazgallarına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış mevsimi sonrası mazgallarda oluşan kum, çamur birikintisini ve çöpleri düzenli olarak temizlerken, mazgalların daha kolay ve hızlı bir şekilde temizlenmesi amacıyla iş makinesi parkına, vakumlu ekskavatör (kanal temizleme aracı) kazandırdı.

Tıkalı mazgal ve kanal açma çalışmalarında kolaylık sağlayan vakumlu ekskavatör, basınçlı hava vererek toprağı gevşetme özelliğine sahip. Araç, içinde bulunan su jeti sayesinde basınçlı suyla, mazgal içerisinde çamur yumuşatılarak temizleniyor.

Kepez Belediyesinin kanal temizleme aracı, ilk mesaisini Esentepe Mahallesi’nde Şehit Turgut Burkay Korkmaz Caddesi’nde yaptı. Belediye işçileri, caddedeki mazgalları, iş makinesiyle kısa sürede temizledi.

22 mahallede mazgal temizliği tamamlandı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mazgal temizliğinin, yağmur suyu taşkınlarını önlemeye yönelik önemli bir çalışma olduğunun altını çizdi. Mazgallarda biriken çamur, kum ve çöpleri düzenli olarak temizlediklerini aktaran Başkan Kocagöz, “Geçtiğimiz şubat ayında ilçemiz sel felaketini yaşadı. Bu felaketin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor, altyapımızı güçlendiriyoruz. Su taşkınıyla mücadelede cadde ve sokaklar üzerindeki drenaj kanallarına suyun tahliyesini sağlayan mazgalların açık olması önem taşıyor. Yağmur suyu mazgallarını düzenli olarak temizliyoruz. Kış mevsimi öncesi ASAT Genel Müdürlüğümüzün de desteğiyle ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. İşi hızlandırmak ve kolaylaştırmak için de iş makinemiz filosuna, kanal yıkama aracını da ekledik. 22 mahallede mazgal temizliğini tamamladık. Bu çalışmamızı, drenaj kanalı alt yapısı olan tüm mahallelerimizde gerçekleştireceğiz” dedi.