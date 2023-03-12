Kepez Belediyesi vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zemin katında geniş hacimli iş yeri bulunan yapıları mercek altına aldı.

Kepez Belediyesi ekipleri, ilçede zemin katında geniş hacimli iş yeri bulunan yapılarda kolon kesme işlemi yapılıp yapılmadığına dair kontroller gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ilgili teknik personelin katılımı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle binaların kolonları kontrol edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özellikle depremden sonra vatandaşlardan gelen talepler istikametinde binalarda herhangi bir kolon kesikliği olup olmadığı yönündeki denetimlerin hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

1999’dan sonra deprem mevzuatı

Özellikle altında geniş iş yerlerinin olduğu binaların başta olmak üzere belediye olarak rutin kontrollerinde hızlı bir biçimde sürdürüldüğünü belirten Başkan Tütüncü, “1999’dan sonra yapılan yapıların deprem yönetmeliklerine, deprem mevzuatına göre inşa edilmiş olmasından dolayı, 1999 öncesi binalara göre mukayese edilemeyecek kadar sağlam olduğu bir gerçek. Ancak binanın taşıyıcı kolonlarını çeşitli sebepler nedeniyle oradaki kullanıcılar tarafından kesilirse o zaman bu binanın statiğini etkiliyor” dedi.

Kolon kesilmesi tehlike arz eder

Yapıların kolonlarının kesilmesinin depreme dayanıklılığı etkilediğini bildiren Başkan Tütüncü, “Deprem olsa da olmasa da bir tehlike arz ediyor. Böyle bir problemin olup olmadığına dair belediyemiz ekipleri büyük bir çalışmayla depremden sonra özelikle bina altlarında büyük iş yerlerinin yani geniş hacimli iş yerlerinin olduğu mekanlarda denetlemelerini sürdürüyor. Herhangi bir problemin görülmesi durumunda da yasanın ilgili mevzuatın emrettiği her ne varsa bunların hepsi getirildi, getiriliyor ve getirilecek. Depremden sonra toplum olarak bunlara hassasiyetimiz daha da fazlalaştı. Vatandaşlarımız Oturdukları binada kolon kesiği olup olmadığını merak ediyor. Hem vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendiriyor, hem de reysen yapmış olduğumuz kontroller var. Bu kontrollerin bir toplumsal bilincin oluşması anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.