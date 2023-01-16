TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı on ikinci maçında Kepez Belediyespor’u 0-3 mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı on ikinci maçında Kepez Belediyespor’u 0-3 mağlup etti.

Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda oynanan maçın 15-25, 21-25 ve 16-25 biten setleri sonucunda kırmızı beyazlılar ligde puanını 27’ye çıkarken; Ligde bu sezonun dokuzuncu galibiyetini aldı. Antalyaspor voleybol takımı, 22 Ocak 2023 tarihinde Antalyaspor Spor Salonu’nda Zirve Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak.