Kepez Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında kadınlar matinesi düzenledi. Kepezli hanımlar, matinede canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek stres attı.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, ilçede yaşayan hanımefendileri günlük yaşamın stresinden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaştırmak amacıyla kadınlar matinesiyle buluşturuyor. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve ücretsiz bir hizmet olan matinenin ilki yapıldı. Kadınlara, eğlenceli bir sosyal ortam sunmayı amaçlayan matine, Kepez Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi’ndeki düğün salonunda düzenlendi. Kepezli kadınlar, matinede sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

“Ay boyunca her çarşamba matine var”

Çok sayıda hanımefendinin katılım gösterdiği etkinlik, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildi. Matinenin düzenlemesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e teşekkür etti. Kadınlar matinesi, Aralık ayı boyunca her Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında Kepez Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi’nde düzenlenmeye devam edecek. Kontenjanla sınırlı bu ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler 325-60-60’ı arayarak, rezervasyon yaptırabilirler.