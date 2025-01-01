Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 2024 yılı sonunda düzenlediği değerlendirme ve kurul toplantısında, iş kazalarının 2019 yılında 121 iken 2024 yılında 46’ya düştüğünü açıkladı.

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin, Yıl Sonu Değerlendirme ve Kurul Toplantısı Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kurul üyeleri; bir önceki oturumda alınan kararların süreçleri, yapılan iş ve işlemler, yangın sistemleri hakkında bilgilendirildi. 2024 yılının iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve çalışmaları da aktarıldı. İş kazaları ve 2025 yılı hedefleri konuşularak talepler dinlendi. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin önemini vurgulayan Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, bir kişinin fiilen çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi alması gerektiğini, bu eğitimlerin temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacağını belirterek, “Bu eğitimler nitelikli olmalı ve mutlaka uygulamalı olarak verilmelidir” dedi.

Güvenli çalışma modelleri anlatıldı

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin, 2024 yılında yapılan çalışmalarını da kurul üyelerine aktaran Başkan Yardımcısı Yalçın, 42 ayrı iş yerinin denetlendiğini bildirdi. Yangın Eylem Planı, İlk Yardım Dolapları, bina iç ve dış alanlardaki uyarı tabelalarının önemine değinerek, güvenli çalışma modellerini aktardı. Yalçın, özellikle arazide çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin uyması gereken güvenli çalışma modellerini maddeler halinde anlattı. 2019 yılında 121 olan iş kazası sayısının 2024 yılında 46’ya düştüğü belirten Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, bu başarıda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile uygulanan güvenlik önlemlerinin etkili olduğu söyledi.