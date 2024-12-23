Kepez Belediyesinin, Teomanpaşa ve Habibler mahallelerinde geçtiğimiz aylarda temelini attığı semt evlerinin kaba inşaatı tamamlandı. İnce işlerinin yapımına başlanılan sosyal tesislerini yeni yılın ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yatırım programına aldığı 40 projenin dördünün temeli atıldı. 7 Kasım’da temeli atılan Teomanpaşa Mahallesi Semt Evi ile 14 Kasım’da inşasına başlanılan Habibler Mahallesi Semt Evi’nin kaba inşaatları tamamlandı.

Belediye hayırsever işbirliği

Tesislerin sıva, boya badana ve yalıtım gibi ince işlerinin yapımı ise devam ediyor. Semt evlerinin son olarak tefrişat ve çevre düzenlemesi işi yapılacak. Fabrikalar Mahallesi’nde 25 Kasım’da Kepez Kent Lokantası’nın, 11 Aralık’ta ise Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ek binasının temeli atıldı. Bu iki binanın ise kaba inşaatı sürüyor.

Vatandaşların ortak sosyal yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılayacak olan eserler, alınan meclis kararı ve imzalanan protokol kapsamında belediye-hayırsever iş birliğinde ilçeye kazandırılıyor.

"Taziyeler de kabul edilebilecek"

Teomanpaşa Mahallesi Semt Evi’nin inşasını, İş insanı Cemil Zamur gerçekleştiriyor. Bina, Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi’ndeki parka inşa ediliyor. Geleneksel Türk evi mimarisindeki tek katlı yapının 202 metrekare (m2) kullanım alanı bunuyor. Sosyal tesiste 19 m2 mutfak alanı, 100 kişi kapasiteli 118 m2 salon ile lavabo yer alıyor.

"Habibler’e 235 kişi kapasiteli semt evi"

Habibler Mahallesi Semt Evi ise Muammer Aksoy Caddesi 5631 Sokak’ta belediye hizmet alanında yükseliyor. Yaklaşık maliyeti 8 milyon 640 bin TL olan binanın yapımını hayırsever iş insanı Süleyman Unat üstleniyor.

Tek katlı, betonarme mimariyle inşa edilen ve kullanım alanı 610 m2 olan semt evinde, biri 180 kişi kapasiteli 270 m2 büyüklüğünde diğeri 55 kişi kapasiteli 82 m2 büyüklüğünde iki salon ile mescit, mutfak ve lavabo bulunuyor.

İki semt evinin de yeni yılın ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor. İlçe sakinleri, semt evlerinde taziye dileklerini kabul edebileceği gibi sosyal etkinliklerini, özel kutlamalarını yapabilecek.