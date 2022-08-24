Kepez Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği 6. Uluslararası Folklor Festivali, 26 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Kepez Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği 6. Uluslararası Folklor Festivali, 26 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renkleri Kepez’de buluşuyor. Kepez Belediyesi ve Aegeanfolk’un katkılarıyla düzenlediği 6. Uluslararası Folklor Festivali, 26 Ağustos Cuma günü başlıyor. Profesyonel toplulukların katılacağı 6. Uluslararası Folklor Festivali, 26- 27-29 -30 - 31 Ağustos tarihlerinde Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini bir araya getiriyor. Farklı yöre ve kültürlerin geleneksel oyunlarının sergileneceği festival, 26 Ağustos Cuma günü 19.00’da Cumartesi pazarından kortej yürüyüşü ile başlayacak. Mehmet Akif Caddesi üzerinden devam edecek kortej yürüyüşü Dokumapark’ta son bulacak. Yürüyüşün ardından saat 20.30’da Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renkleri Dokumapark’ta bir araya gelecek ve gösteriler başlayacak.

Kepez Belediyesi, tüm vatandaşların festivale katılımını sağlayabilmek için festival etkinliklerini mahallelere yaydı. İlk gün Dokumapark’ta düzenlenecek gösterilerin ardından festivalin ikinci günü saat 20.30’da Dokumapark’ta gösteriler devam ederken, eş zamanlı olarak Atatürk Mahallesi Şehit Baş Polis Kadir Can Park’ında da folklor gösterisi yapılacak. Festivalin üçüncü günü ise; saat 20.30’da Kepez Kent Meydanı ve Mehmet Akif Mahallesi Muhtarlık önünde folklor gösterileri devam edecek. Festivalin dördüncü günü ise; saat 19.00’da kortej MarkAntalya-Kapalıyol-Cumhuriyet Meydanı güzergahında kortej düzenlenecek ve son durak olan Cumhuriyet Meydanı’nda gala yapılarak renkli gösteriler sahne olacak. 30 Ağustos Salı günü saat 20.30’da Dokumapark’ta ve Varsak Aktoprak Mahallesi Ahmet Çeşme Caddesi ( Varsak Karakolu Karşısı ) gösteriler devam edecek.