Antalya Bilim Merkezi Robotik Kodlama Atölyesinde heyecan verici çalışmalar gerçekleştiren çocuklar, toplumu daha da ileriye taşıyacak yeteneklerini fark ediyor.

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi’nin Robotik Kodlama Atölyesi’ni tercih eden çocuklar, tanıştırıldıkları teknolojik mataryellerle heyecan verici çalışmalara imza atıyor. Okulların kapanmasıyla hafta içi günlerinde tematik atölyeler düzenleyen merkezin 7 atölyesinden biri olan robotik kodlamada, siber güvenlik, elektronik devre gibi başlıklarda eğitimler veriliyor. Aynı zamanda merkezin AR-GE Mühendisi olan eğitmen Murat Bahar, grup çalışmasında öğrencilerine Arduino, diz üstü bilgisayar ve elektronik set vererek gösterdiği çalışmaların yapılmasını istiyor.

İşlevsel cihazlar yapıyorlar

Çocuklar aldıkları bu kit üzerinde park sensörü, boy ölçer, trafik lambası, mini elektrik motoru çalıştırma, sıcaklık ve nem ölçeri LCD ekrana yazdırma, uzaktan kumanda ile kontrol, fotoselli aydınlatma, elektro-manyetik şifreli kapı kilidi sistemi gibi çalışmalar yaptı. Öğrencilerinin günlük hayatta kullanılan araçları kullanılır hale getirmenin coşkusunu yaşadığını belirten eğitmen Bahar, mesafe sensörüyle entegre cihazların gerçek hayatta kullanılabilir ve hassas ölçümler sağladığını biliyorlar. Kendi tasarım ve kodlama yetenekleriyle böylesine işlevsel bir cihazı başarıyla oluşturduklarını belirten Bahar, “Genç mühendislerin geleceği oldukça umut vaat ediyor. Toplumu ileri taşıyacak yeteneklere sahip olan bu genç beyinlerin başarıları, teknoloji dünyasında geleceğin liderleri olarak parlayacaklarına işaret ediyor” diye konuştu.