Kepez Belediyesi, daha temiz ve estetik bir kent hedefiyle temizlik çalışmaları için kurduğu ‘Gece Ekibi’ sayesinde 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yıl boyunca devam eden çöp toplama ve taşıma faaliyetlerine yenilikçi bir düzenleme getirdi. İlçenin büyümesi ve artan nüfus yoğunluğu nedeniyle yeni bir çalışma sistemi oluşturuldu. Özellikle sanayi sitelerinde, gün içindeki yoğun araç trafiği sebebiyle çöp toplama işlemleri mesai saatleri sonrasında gerçekleştiriliyordu. Kepez Belediyesi, bu uygulamayı artık ilçe genelinde de hayata geçirdi. Ekim ayı itibarıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ‘Gece Ekibi’, vatandaşların yoğun yaşadığı mahallelerde gece boyunca görev alacak. Gece ekibi, 5 çöp toplama aracı, 2 adet 8 metreküp kapasiteli damperli araç, 1 adet 2 metreküp kapasiteli büyük damperli araç ve 1 adet yükleyici kepçeden oluşan donanımıyla çalışmalara başladı. Toplamda 53 personelden oluşan bu ekip, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini titizlikle sürdürecek.

Kepez Belediyesi, bu yeni düzenleme ile hem ilçe halkının daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamayı hem de artan çöp miktarına karşı daha hızlı bir çözüm üretmeyi amaçlıyor.