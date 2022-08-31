Antalya Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde bu yıl 6’ncısını düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, 5 gün boyunca Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini Antalya’da buluşturdu.

Antalya Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde bu yıl 6’ncısını düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, 5 gün boyunca Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini Antalya’da buluşturdu.

Antalya Kepez Belediyesi’nin 6. Uluslararası Folklor Festivali, beşinci gününde Dokumapark ve Varsak Aktoprak Mahallesi’nde gerçekleştirilen final gösterisiyle sona erdi. Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini buluşturan festivalin son gününde Antalyalılar hafızalardan silinmeyecek birbirinden güzel gösterilere tanık oldu. Dokumapark ve Varsak Aktoprak Mahallesi’nde eş zamanlı düzenlenen gösterilere dünyadan on, Anadolu’nun yedi noktasından ekipler katıldı. Folklor Festivaline katılan ekipler, ülkelerinin, şehirlerinin ve yörelerinin kültür renklerini beş gün boyunca Antalyalılara sergiledi. Dokumapark ve mahallelerde gerçekleştirilen gösterileri izleyen binlerce vatandaş, dünyanın farklı ülkelerinin kültürel ezgileriyle de coşarak, keyifli saatler geçirme imkânı buldular. Dünyanın farklı renklerinin buluştuğu Kepez Belediyesi’nin 6. Uluslararası Folklor Festivali’ne Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.