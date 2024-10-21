Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Duacı hastane yolu ile Gençlik Kampı arasında kalan ormanlık alan, gönüllülerinde desteğiyle çöplerden temizlendi. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin de katılım sağladığı temizlik çalışmasında, halı, kilim, kağıt, cam ve plastik gibi atıklardan oluşan iki kamyon çöp toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen orman temizliği etkinliği, Antalya’da da gerçekleştirildi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan etkinliğe, Kepez Belediyesi de destek verdi. Duacı Hastane Yolu ile Gençlik Kampı arasında kalan ormanlık alanda gerçekleştirilen temizliğe, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencileri ve gönüllüler katıldı. Ormanlık alanda her köşeye atılan çöpler titizlikle toplandı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe aktif olarak katıldı. Gençlerle birlikte ormanlık alandaki çöpleri toplayan Kepez Belediyesi ekipleri, koltuk, halı gibi büyük ve ağır atıkları da kamyonlara taşıdı. Halı, kilim, koltuk, kağıt, plastik ve cam şişe gibi çeşitli atıkların toplandığı çalışmanın sonunda, ormanlık alan iki kamyon dolusu çöpten temizlendi.