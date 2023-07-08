Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışları, Türkiye’nin birçok ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcuların katılımıyla Kepez Drag Pisti’nde başladı.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti, hız tutkunlarını ağırlıyor. Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mahalli Oto Drag kuralarına uygun olarak Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışları başladı. Bugün antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile start alan yarışlar, hız tutkunlarını Kepez Drag Pisti’nde buluşturdu. Türkiye’den 82 yarışmacının katıldığı yarışları, Antalyalılar trübünlerden büyük bir heyecanla izledi. Otodrag Yarışları, 9 Temmuz Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam edecek.