Antalya’daki yabancı ülke derneklerinin katılımıyla düzenlenen Kepez Dostluk Turnuvası’nın voleybol ayağına katılan tüm takımlara şampiyonluk kupası verildi.

Antalya’daki yabancı ülke derneklerinin katılımıyla düzenlenen Kepez Dostluk Turnuvası’nın voleybol ayağına katılan tüm takımlara şampiyonluk kupası verildi.

Antalya’daki İran, Azerbaycan ve Kırgızistan hemşeri derneklerinin Kepez Belediyesi’nden talebi üzerine düzenlenen Kepez Dostluk Turnuvası’nın voleybol ayağında, katılan tüm takımlara şampiyonluk kupası verildi. Turgut Özal Spor Salonu’nda 2 gün süren voleybol maçlarında, 4 takım birbiriyle maç yaptı. Türkiye’yi Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Antalya Şubesi’nin temsil ettiği maçların hakemliğini, Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün voleybol antrenörleri üstlendi.

"Kazanan hemşerilik ruhu oldu"

Karşılaşmaları bitince tribüne çekilen takımlar, oynayan rakip takımlara tezahürat yaptı. Kırgızistan’ın halk dansları ekibinin renklendirdiği turnuvanın finaline katılan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul ve kulüp başkanı Hakan Çatal, ödül töreninde tüm amatör sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. Katılan tüm takımları şampiyon ilan eden Başkan Tütüncü, "Kazanan yükselen ve yücelen hemşerilik ruhumuz oldu. Bu turnuvada dostluk kazandı" dedi.