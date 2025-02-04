Kepez Belediyesi, ilçedeki 5 mahallenin yağmur suyu tahliyesini sağlayan Tek Sarnıç Kent Parkı içinden geçen dere yatağında kapsamlı ıslah çalışmasına başladı.

Yağmur suyu ve sel baskınlarına karşı birçok mahallede drenaj hattı çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, bir yandan da dere yataklarında ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gülveren, Avni Tolunay, Ünsal, Şafak ve Yeşilyurt Mahallelerinin yağmur suyu tahliyesini sağlayan dere yatağında kapsamlı ıslah çalışmasına başladı. Tek Sarnıç Kent Parkı içinden geçen dere yatağında gerçekleştirilen çalışma ile 5 mahallenin yağmur suyunun etkin şekilde tahliyesinin sağlaması amaçlanıyor. Ekipler tarafından bin 200 metre uzunluğundaki dere yatağında genişletme, taş tahkimat imalatı düzenlemesi yapılacak. Dere yatağındaki ıslah çalışmalarını tamamladıktan sonra, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Tek Sarnıç Kent Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirecek. Yaklaşık 70 bin metrekarelik geniş bir alanda ilçeye hizmet veren Tek Sarnıç Kent Parkı’nda serbest piknik alanları, botanik park, bin 135 metrelik yürüyüş yolu, 615 metrelik bisiklet yolu, iki adet basketbol sahası ve açık hava spor aletlerinin bulunduğu fitness alanları gibi çeşitli imkanlar yer alıyor.