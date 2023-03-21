Kepez Belediyesi, Antalya’da misafir edilen depremzedelere ‘Depremin Yaralarını Birlikte Sarıyoruz’ etkinliği düzenledi. Akdeniz Üniversitesi KYK yurdunda 3 gün sürecek etkinlikte Kepez Belediyesi’nin, Gezici Çocuk Atölyeleri, Mobil Sağlık Merkezi, OKUBÜS Mobil Kütüphane ve Bilim ve Teknoloji Tırı, depremzedelerin hizmetinde olacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye koşan Kepez Belediyesi, Antalya’da misafir edilen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Kepez Belediyesi, Antalya’da KYK Yurtlarında misafir edilen depremzedelere yönelik düzenlenen psikososyal destek için etkinlikleri aralıksız sürdürüyor. Akdeniz Üniversitesi KYK yurtlarında kalan depremzedelere yönelik 3 gün sürecek etkinlikte Kepez Belediyesi’nin Gezici Çocuk Atölyeleri, Mobil Sağlık Merkezi, Okubüs Mobil Kütüphane ve Bilim ve Teknoloji Tırı, depremzedelerin hizmetine sunuldu. ‘Depremin Yaralarını Birlikte Sarıyoruz’ etkinliğinde Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi göz taraması ve kanser taraması hizmeti gerçekleştirdi. 40-69 yaşa meme kanseri, 30-65 yaşa Rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş aralığındaki vatandaşlara da bağırsak kanseri taraması yapıldı.

İlk durak depremzede çocuklar

Kepez Belediyesi’nin Gezici Çocuk Atölyeleri’nin farklı atölye çalışmalarıyla çocuklar depremin olumsuz etkisinden uzaklaşırken, sahne gösterileri, mini disco, maskotlar, illüzyon gösterileriyle de eğlenceli vakit geçirme imkanı buldular. Kepez’in gezen kütüphanesi OKUBÜS, çocukları kitapların eşsiz dünyasıyla buluşturdu. Deneme seferlerine başlayan Mobil Kütüphanenin ilk durağı depremzede çocuklar oldu. Çocuk, genç ve yetişkin kitaplarının yer aldığı mobil kütüphanede satranç, kelime ve zeka oyunlarıyla da çocuklar birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu. Türkiye’nin ve Antalya’nın ilk mobil bilim merkezi olan Bilim ve Teknoloji Tırı da, çocuklara bilimin kapılarını araladı. Deneme seferlerine başlayan Bilim ve Teknoloji Tırı’nın da ilk durağı da depremzede çocuklar oldu.