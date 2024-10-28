Cumhuriyet Korteji ile 29 Ekim etkinliklerinin startını veren Kepez Belediyesi, kutlamalara ünlü sanatçı Koray Avcı’nın konseriyle devam etti.

Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenen halk konserinde Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı, en güzel şarkılarını Cumhuriyet’in 101’inci yılı için söyledi. Konser alanının hınca hınç dolduğu konserde, Cumhuriyet coşkusu, bayram heyecanı paylaşıldı. Binlerce kişiyi buluşturan konserde Antalyalılar ellerinde Türk bayrakları, telefon ışıkları ile Koray Avcı’ya eşlik ederek Cumhuriyet’i coşkuyla kutladı.

Konseri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Kent Meydanını dolduran Antalyalılarla birlikte izledi. Bayram coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşayan Başkan Kocagöz, Cumhuriyet’in 101. Yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, nice yüzyıl dileklerinde bulundu. Konser alanında Antalyalılara seslenen Başkan Kocagöz, geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleşen saldırıya değinerek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu tür olaylar bizim bir araya gelmemizi, Cumhuriyetimizi anmamızı, Atatürk’ü anmamızı engelleyemez. Korkmayacağız, birlik ve beraberliğimizi bozdurmayacağız. Bizim hep birlikte, aramıza nifak sokmadan dik durmamız, güvenli durmamız, moralimizi yüksek tutup teslim olmadığımızı göstermemiz gerekir. Terör ve savaş nefretten beslenir, kalplerin kurumasından beslenir. Gazze’de çocukları öldüren şey nefrettir. Terörün beslendiği şey de nefrettir. Buna karşı bizim sevgiyi, kardeşliği yeşertip büyütmemiz gerekir. Bunun için burada türkülerle bunu yapıyoruz. Müzik ve sanat sevgidir, insan sevgisidir, yaşam sevgisidir. Bizim türkülerimiz bu toprakların bin yıllık kardeşliğinin türküleridir. Türkülerle nefrete karşı sevgiyi yüceltiyoruz. Kararlı olduğumuzu, dik durduğumuzu, bir ve beraber olduğumuzu gösteriyoruz “ dedi.

Kocaöz gençlere seslendi

Yarının umudu gençlere seslenen Başkan Kocagöz, “Cumhuriyet Atatürk’ün sizlere emanetidir. Ey Türk Gençliği, Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir, diyerek bu emaneti gençlere vermiştir. Atatürk inanç, etnik köken, hayat tarzı ayrımı yapmadan herkesi Cumhuriyetin eşit vatandaşı olarak görmüştür. Cumhuriyet, eşitliktir, Cumhuriyet özgürlüktür, Cumhuriyet kardeşliktir, Cumhuriyet hukuk ve adalettir. Cumhuriyet erdemli olmaktır. Cumhuriyet kula kulluk etmemektir. İşte 29 Ekim bunun bayramıdır. İşte bunun içindir ki Cumhuriyet bayramı Dünya yıkılsa sahip çıkmamız, gurur duymamız, haykırmamız gereken bir bayramdır” diye konuştu.

“Kepez’de bugün burada Cumhuriyet bayramını kutlayarak buradan ilan ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, “Bizler hep birlikte Atatürk’ün çizdiği yolda, hiçbir ayrım yapmadan ülkemize ve Cumhuriyetimize gururla sahip çıkıyoruz. Biz kökenimiz, fikrimiz, inancımız ne olursa olsun, biriz, eşitiz, kardeşiz, aynı güzel toprağın evlatlarıyız. Aynı sazın telleriyiz, aynı ağacın dallarıyız. Çocuklarımızla, siz gençlerimizle, kadınlarımızla, yaşlılarımızla tek yürek olacağız. Yardıma ihtiyacı olana yardım edeceğiz sevgiyi, saygıyı, vicdanı, kardeşliği büyüteceğiz. Bugün burada türkülerimizle korkmadığımızı, gönüllerimizin bir olduğunu, bizi kimsenin bölemeyeceğini ilan ediyoruz. Diyorum ki; o yoksul, üstsüz, başsız, tüm imkanlardan mahrum, yüreklerindeki inançtan ve heyecandan başka hiçbir şeyleri olmayan insanlar Atatürk’ün liderliğinde Cumhuriyeti kurmayı başardılarsa, biz de sonsuza kadar yaşatacağız. Sizleri seviyorum. Bütün kalbimle Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Cumhuriyet coşkusunun derinden hissedildiği konserin ardından Başkan Kocagöz, ünlü sanatçı Koray Avcı’ya, Antalya girişinde yer alan Atatürk maskının bulunduğu, Kepez’in simgesi olan tabloyu hediye etti. Kepez Belediyesi’nin Cumhuriyet Konserine, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez ve binlerce Antalyalı katıldı.