Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), Tiyatro Atölyesi’nin çocuk kursiyerleri ‘Perşembe Masalı’ adlı tiyatro gösterimini çocuklar için sergileyecek.

Kepez Belediye Tiyatrosu, 7’den 70’e herkesi sanatın birleştirici ikliminde buluşturmaya devam ediyor. KBT Tiyatro Atölyesi’nde tiyatro eğitimi alan 25 çocuk kursiyer, çocuk oyunu sergileyecek. ‘Perşembe Masalı’ adlı tiyatro oyunu 15 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde tiyatro sever çocuklara perdelerini aralayacak. Aylin Keskin’in uyarladığı, Derya Bütev, Özge Özgür Efe, Batuhan Ünlü’nün yönetim ve eğitmenliğini üstlendiği oyun ücretsiz sergilenecek. Perşembe Masalı; Külkedisi’nin yanlışlıkla kardeşini yaralaması üzerine ilaç bulmak için çıktığı yolculukta, diğer masallardan gelen karakterlerle karşılaşma macerasını anlatan bir masal.