Kepez Belediyesi’nin, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde çocuklar uzman öğretmenler gözetiminde gün boyu hem eğleniyor, hem de öğrenerek geleceğe hazırlanıyorlar.

Kepez Belediyesi’nin, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde çocuklar uzman öğretmenler gözetiminde gün boyu hem eğleniyor, hem de öğrenerek geleceğe hazırlanıyorlar.

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, miniklere konforlu bir yuvanın kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi’nin geleceğin teminatı çocuklara armağanı olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, 5 noktada hizmet veriyor. Ahatlı, Erenköy, Sakarya, Teomanpaşa ve Özgürlük Şubeleriyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında da kapılarını çocuklara aralayan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri, tecrübeli ve güler yüzlü personelleriyle Antalya’nın en çok talep gören kreşleri arasında yer alıyor.

Çocuklar uzman öğretmenler gözetiminde gün boyu hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. Yaş ve gelişim düzeylerine uygun, sosyal ve duygusal gelişimleri dikkate alınarak, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, bilişsel, psikomotor ve özbakım gelişimlerini artırıcı eğitimlerle çocuklar geleceğe hazırlanıyorlar.