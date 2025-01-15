Sanatçı Munissa Guli’nin, kadın ruhunu tuvalle yansıttığı “Bir Kadın Hikayesi” temalı sergi, Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, kadınların yaşamlarındaki duygusal ve psikolojik süreçlere derin bir yolculuk sunuyor.

Kepez Belediyesi’nin Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi, eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Munissa Guli’nin, kadın ruhunu tuvallere yansıttığı “Bir Kadın Hikayesi” sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı. Kadınların güçlü iç dünyalarına ve duygusal derinliklerine adanan serginin açılışında konuşan Munissa Guli, eserlerini Türkiye’de geçirdiği son iki yıl içinde yaptığını belirtti. Guli, "Bu süre boyunca hissettiğim duyguları, düşüncelerimi ve yaşadıklarımı tuvale aktardım. Türk kültürünü çok seviyorum ve bu sevgimi eserlerime yansıttım. Umarım bu sergi sanatın gücünü ve kadın ruhunun derinliğini hissettirir" dedi.

Kadın ruhu tuvallerde

Sanat tarihçisi Paulina Bagomolova ise sanatın duygu ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, kadının dünyadaki varoluşunun mükemmelliğinin bu sergiye yansımasının ayrıca etkileyici olduğunu söyledi. Dokumapark Müzeler ve Modern Sanatlar Koordinatörü Rabia Alagöz de Kazakistanlı sanatçının Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Sergide 23 eserin yer aldığını ve bu eserlerin 14 Şubat’a kadar ziyaret edilebileceğini söyledi. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Genel Koordinatörü Tekin Koç, sanatçı Munissa Guli’ye Antalyalıları böylesine renkli bir sergiyle buluşturduğu için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Sergi, Şubat’a kadar Modern Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.