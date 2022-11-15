Kepez’de bilimsel tatil Antalya Bilim Merkezi’nin ara tatilde yaptığı atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, eğlenceli ve bilimsel uğraşlarla zaman geçiriyor.

Kepez’de bilimsel tatil Antalya Bilim Merkezi’nin ara tatilde yaptığı atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, eğlenceli ve bilimsel uğraşlarla zaman geçiriyor.

Dokuma Park’taki Antalya Bilim Merkezi’nin ara tatilde yaptığı atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, 19 Kasım’a kadar eğlenceli ve bilimsel uğraşlarla zaman geçirecek. Güne bir saat cimnastik ile başlayan çocuklar, ardından seçtikleri 7 farklı atölyeye dahil oluyor. Sevdikleri bilim dalına göre atölye tercihini yapan çocuklar, deneyler, yarışmalar, sunumlar ve beceri çalışmalarına katıldı.

Öğle yemeği molasının ardından tekrar atölyelere giren çocuklar, Kepez Belediye Tiyatrosu’nun 2 oyuncusunun verdiği drama eğitimiyle keyifli vakit geçirdi. Çeşitli oyunlar oynayarak takım arkadaşlığı, dikkat etmeyi öğrenen çocuklar, günün sonunda bilim müzesini rehber eşliğinde gezdi. Burada çocukları bilimi sevdirme amaçlı materyallerin ne anlattığını açıklayan rehberler, öğrencilerin bilime olan merakını güçlendirdi.