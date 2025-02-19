Kepez Belediyesi’nin Mimar Sinan Akademi Türk Sanat Müziği Korosu, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde "Bahar ve Aşk Şarkıları" temalı unutulmaz bir konser verdi. Nihavend, Kürdi, Muhayyer Kürdi, Hicaz ve Uşşak makamlarından oluşan 16 eser, müzik tutkunlarına keyif dolu anlar yaşattı.

Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz ay kapılarını sanatseverlere açan Mimar Sinan Akademi, ilçe sakinlerini müzikten dansa ve tiyatroya kadar birçok sanatsal etkinlikle buluşturuyor. Mimar Sinan Akademi’nin Türk Sanat Müziği Korosu, seçkin bir repertuvarla Kepezli sanatseverlerle buluştu. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde sanatseverlere "Bahar ve Aşk Şarkıları" temalı unutulmaz bir konser veren koro, Nihavend, Kürdi, Muhayyer Kürdi, Hicaz ve Uşşak makamlarından oluşan 16 eser, müzik tutkunlarına keyif dolu anlar yaşattı.

Etkinlikler artarak devam edecek

Konsere, yerli sanatseverlerin yanı sıra yabancı konuklar da büyük ilgi gösterdi. Dinleyiciler, sanatçıları ayakta alkışlarken birçok şarkıya da hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde sahne alan koro üyeleri, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, sanatçılara teşekkür etti. Yalçın, Kepez Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği önemin altını çizerek, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

42 kişilik topluluk

Türk Sanat Müziği Korosu, nota ve nazariyat derslerini Eda Öztürk Çetin’den, şan, ses eğitimi, repertuvar, diksiyon ve fonetik derslerini ise emekli konservatuvar bölüm başkanı, icra heyeti şefi ve bestekar Şef M. Tahir Çetin’den alıyor. Seçmeleri başarıyla geçen kursiyerler, eğitimlerini Mimar Sinan Akademi bünyesinde sürdürüyor. 42 kişiden oluşan topluluk, koro ve solo eğitimleriyle profesyonel bir müzik deneyimi kazanıyor. Akademide, sıfırdan başlayan kursiyerler için titizlikle hazırlanan dersler, konserler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturuluyor.