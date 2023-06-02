Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çoğu emekli ve çalışan öğretmenlerden oluşan Yedi Renk THM Korosu’nun konserini izledi. Başkan Tütüncü, Anadolu’nun bağrından kopan türküleri dile getiren koro üyelerini tebrik etti.

Yedi Renk THM Korosu, Yaza Merhaba Konseri verdi. Kepez Belediyesi’nin Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şef Mustafa Çiftçi yönetimindeki 38 üyeden oluşan koronun eşsiz konseri büyük ilgi gördü. Yedi Renk THM Korosu, Yaza Merhaba Konserine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda müzik sever katıldı. İki bölümden oluşan konserde Tevekte Üzüm Kara, Uzun İnce Bir Yoldayım, Mecnun gibi Dolaşırım Çöllerde, Geldim Şu Alemi Islah Edeyim, Ayletmen Beni, Gerizler Başı gibi Anadolu’nun dört bir yöresini anlatan 20 türkü seslendirildi. Yaza Merhaba Konserine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Koromuzu bu güzel konserinden dolayı kutluyorum. Özellikle koronun emekli ya da çalışan öğretmenlerden ve diğer üyelerinin de başka mesleklerin emeklilerinden oluşması ayrı bir güzellik Bugün bize türkülerle Anadolu’nun renklerini yaşattılar. Yüreklerine, ağızlarına sağlık.” dedi.

Yedi Renk THM Korosu Şefi Mustafa Çiftçi ise maksatlarının türküleri sevdirmek, gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.