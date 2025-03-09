Kepez’de 8 Mart Parkı’ndaki trafo binası ve kent mobilyaları Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından ‘Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi’ temalı duvar resmi ile renklendirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı ile Halide Edip Adıvar Caddesi’nin kesişimin de bulunan 8 Mart Parkı’nı baştan sona yenileyen Kepez Belediyesi, parkı ilk günkü güzelliğiyle vatandaşların hizmetine sundu. Park alanı içinde bulunan trafo binası da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına "Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi" temalı duvar resmiyle süslenerek, kent mobilyaları da sanatsal dokunuşlarla renklendirildi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çalışmaya katkı sunan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Bölümleri’nden 22 öğrenci ve 3 akademisyenle 8 Mart Parkı’nda buluştu. Kadının gücünü yansıtan sanatsal dokunuşlara katkı sağlayan öğrenci ve akademisyenlere teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Başkan Kocagöz, bu anlamlı çalışmaya katkı sunan akademisyenlere plaket takdim etti.