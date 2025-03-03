Antalya’nın Kepez ilçesinde trafo binası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla renklendirildi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Bölümü öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kepez’de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sakarya Bulvarı 8 Mart Parkı’nda bulunan trafo binasına "Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi" temalı duvar resmi çalışması yapıldı. Resim Bölümünden Dç. Umut Kayapınar ve Heykel Bölümünden Öğr. Gör. Işık Aslıhan öncülüğünde gerçekleştirilen projeye 20 öğrenci katıldı. Sanatın gücüyle toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışma, kadınların toplumsal hayattaki önemini vurgulayan görseller ve mesajlarla dikkat çekti. Katılımcı öğrenciler, bu projeyle kadınların hayatın her alanındaki mücadelesine sanatsal bir perspektiften destek olmayı amaçladıklarını belirtti. 8 Mart Parkı’nda sergilenen duvar resmi, sanatın toplumsal değişim ve farkındalık sağlama gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik sonunda akademisyenler ve öğrenciler, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak kadın haklarına yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi. Sakarya Bulvarı’ndaki bu anlamlı çalışma, bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.