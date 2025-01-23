Kepez Belediyesi Mobil Sağlık Merkezi, son 6 ayda 3 bin 252 kişiye kanseri taraması gerçekleştirdi. Taramada kanser bulgularına rastlanan 44 kişiye erken teşhis ve tedavi imkanı sağlandı.

Kepez Belediyesi Mobil Sağlık Merkezi, ilçedeki kanser taramalarıyla halk sağlığına katkı sunuyor. Mobil Sağlık Merkezi ile 8 Temmuz 2024 ile 23 Ocak 2025 tarihleri arasında 75 farklı noktada yapılan taramalarda 3 bin 252 kişiye ulaşıldı. Meme kanseri için 40-69 yaş, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş ve bağırsak kanseri için 50-70 yaş arasındaki kadınlar taramalara katıldı. meme kanseri için mamografi, rahim ağzı kanseri için HPV DNA testi, bağırsak kanseri için ise gaitada gizli kan testi uygulandı. Bağırsak kanseri taramasına katılan 643 kişiden 8’inin, meme kanseri taramasına katılan bin 525 kişiden 7’sinin ve rahim ağzı kanseri taramasına katılan bin 84 kişiden 29’unun sonuçları pozitif çıktı. Tarama sonuçları, ilgili sağlık kurumlarına iletilerek risk grubundaki kişilerin tedavi süreçleri başlatıldı.

Kepez Belediyesi, ilçe genelinde düzenlediği bu kapsamlı taramalarla halk sağlığı konusunda fark sağlamaya devam ediyor.