Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün, Kasım ayı meclis toplantısında müjdesini verdiği 38 projeden ilkinin yapımı başlıyor. Teomanpaşa Mahallesi Semt Evi’nin temeli, 7 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da törenle atılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içerisinde çok amaçlı salonun bulunduğu semt evi projesini ilçeye kazandırıyor. Mahalle sakinlerinin taziye dileklerini kabul edebileceği, sosyal etkinliklerini yapabileceği semt evi, ilk kapsamda Teomanpaşa, Düdenbaşı ve Baraj mahallelerine yapılıyor. Mahalle sakinlerinin kapalı etkinlik alanı ihtiyacını karşılayacak olan semt evi, hayırsever desteği ile ilçeye kazandırılıyor.

38 proje, her hafta bir temel atma töreni

Kepez Belediyesi Meclisinin, geçtiğimiz cuma yapılan kasım ayı toplantısında, hayırseverlerin belediyeye ait taşınmazlar üzerine semt evi yapmasıyla ilgili öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Mesut Kocagöz de oylamanın ardından, "38 hayırseverimiz sayesinde Kepez’e eserler kazandıracağız. Her hafta 1 tane temel atma töreni yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

İlk temel atma Teomanpaşa’da

Kepez’de temel atma törenleri, Teomanpaşa Mahallesi Semt Evi ile başlıyor. İş insanı Cemil Zamur tarafından Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi’ndeki park alanına yapılacak tesisin temel atma töreni perşembe günü düzenleniyor. Semt evi, Teomanpaşa ile Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin sınır noktasına yakın bir bölgeye inşa ediliyor. Bu nedenle tesis, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne de hizmet verecek.

Geleneksel Türk evi mimarisindeki tek katlı yapının 202 metrekare kullanım alanı olacak. Tesiste 19 metrekare mutfak alanı, 100 kişi kapasiteli 118 metrekare salon ile lavabo bulunuyor.