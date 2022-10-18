Kepez’in 32 derslikli Menderes Mahallesi İlkokulu’nun temeli öğrencilerle birlikte atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, ilçede 140’dan fazla eğitim yatırımı yapıldığını ve eğitim yatırımlarının yarının emanetçisi çocuk ve gençler için devam edeceğini söyledi.

Kepez’in 32 derslikli Menderes Mahallesi İlkokulu’nun temeli öğrencilerle birlikte atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, ilçede 140’dan fazla eğitim yatırımı yapıldığını ve eğitim yatırımlarının yarının emanetçisi çocuk ve gençler için devam edeceğini söyledi.

Kepez’de okul yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Menderes Mahallesi İlkokulu’nun temeli törenle atıldı. Temel atma törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Menderes Mahalle Muhtarı Mehmet Eren, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlangıcından itibaren 1 hayırsever, 3 devlet olmak üzere 4 yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Eğitimin gayret ve istikrarın bir arada bulunması gereken bir yolculuk olduğuna değinen Çalışkan, “Devletimizin destek ve yatırımlarıyla okulsuz mahalle kalmasın istiyoruz. Bugün temelini attığımız 32 derslikli ilkokulumuz KDV dahil 41 milyon Türk lirasına mal olacak ve 25 Temmuz 2023 yılında tamamlanacak”dedi.

İlçeye yeni bir okul daha kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, 600 bin nüfuslu Kepez’in nüfus bakımından Antalya’nın en büyük ilçesi olduğunu kaydetti.

Kepez’in geçmişine değinen Başkan Tütüncü, bir zamanlar ilçenin 6 adet köyden oluştuğunu ve o köylerden birinin de Altınova olduğunu hatırlattı.

"4 mahallede imar problemlerini kökünden çözdük"

Altınova’nın bugün 4 mahalleden oluştuğunu bildiren Başkan Tütüncü, “2009’da göreve geldiğimizde Altınova’nın imarı gerçekleşememişti. 2009 yılına geldiğimizde Altınova plazaları, AVM’leri, Türkiye’nin en hareketli ticaret merkezlerinden biriydi. Ama ne yazık ki Altınova imarsızdı. O plazaların tamamı, AVM’lerin tamamı ticaret merkezleri ruhsatsızdı. Yalın bir ifadeyle ifade etmek gerekirse bunların hepsi gecekonduydu. İş adamları büyümek istiyordu büyütemiyorduk, buranın yerlileri çocuklarına daha güzel konutlar yapmak istiyorlardı yeni evler yapılamıyordu. Tarımcı kendini geliştirmek istiyordu, aşmak istiyordu depolama alanları lazımdı. Üretici bize geliyordu bunlar lazım diyordu biz kafamızı önümüze eğiyorduk, ‘Yapamayız’ diyorduk. Çocuklara okul lazımdı, söylüyorlardı ’Biz size okul yapamayız’ diyorduk. 2009’dan sonra tam 8 yıllık bir yolculuğun sonunda iptaller, planlar, yeni davaların sonunda biz bütün bunların neticesinde belediye meclisi olarak 45 yılın neticesinde Altınova’nın bu 4 mahallemizin imar problemlerini kökünden çözdük” diye konuştu.

"140’dan fazla eğitim hizmeti"

“İşte bu sebepten dolayıdır ki bugün bu okulumuzun temelini heyecanla atıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Orta Mahalledeki okulumuzda tamamlandı. Bu bölgeye okullar geliyor. Yepyeni ticaret merkezleri inşaa edildi. O ticaret merkezlerinde kimler çalışıyor. Bu şehrin insanları çalışıyor. Şehrimize istihdam ortamı kazandırdık. Altınova’ya 5 yıldızlı şehir oteli yapılıyor. İmarı çözdüğümüz için EXPO Bulvarını açtık. Altınova gelişmesine devam ediyor. Yeni okullar, oteller, kamu alanlarıyla bambaşka bir alana yürüyor. Bunlar kolay olmadı. Ben göreve geldiğimde ‘Boşuna uğraşma, Kırcami çözülür, Altınova çözülmez’ dediler. Altınova imarı 8 senede çözüldü, ama hala 2022’de Kırcami imarı hala bekliyor. İnşallah çok güzel işler yapacağız. Bizim çocuklarımıza kendi mahallelerinde dünyanın en iyi eğitim ortamı sağlamak, fiziksel ortamı onlara armağan etmek, dünyanın diğer ülkelerindeki yaşıtlarıyla onları yarışır hale getirmek bizim en önemli sorumluluğumuz. Valilerimizden, vekillerimizden, bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Biz onlardan aldığımız destekle Kepez’e 140’dan fazla küçüklü büyüklü okul, eğitim tesisi, laboratuar yapma imkanımız oldu. Yatırımlarımız yarınımızın emanetçisi çocuk ve gençlerimiz için devam edecek. Altınova’mıza okulumuz hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

"Eğitim çok önemli"

Antalya Milletvekili Kemal Çelik’te konuşmasına temeli atılacak olan okulun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek başladı. Turizm kenti Antalya’nın taşının toprağının altın olduğuna değinen Milletvekili Çelik, “Bir kentin sorunlarını çözmezseniz o kente turist gelmez. Buradaki alt yapı, imar sorunu çözülmeseydi burası turizmin zirvesi olmazdı. Turizmde alt yapı önemli ama eğitim ve kültürde çok önemli. Eğitimli insanların turizmin içinde olması da çok önemli “ dedi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür ederek “Sadece Menderes Okulu için değil, Kepez’de yaptığımız, yapmaya devam ettiğimiz öncelikle yatırım anlamında, inşaat başlamadan Kepez Belediyesi ne istiyorsak yapıyor. Milli eğitimdeki ekiple, valilikle uyumlu, ne istersek yapıyor. Önümüzü açıyor, hiçbir şey geri dönmüyor. Bu işin başlayabilmesi için imarla ilgili teknik ayrıntılar var. Kepez Belediyesi sınırlarında bu sorunları yaşamıyoruz. Geçen aylarda Milli Eğitim Bakanımız ve vekillerimizin katıldığı bir toplantıda Kepez için birleştik. Birlikten kuvvet doğar sözü ile hareket ederek Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’den 12 okul sözü aldık. Ayrıca Kepez’e yapılacak okulların 32 derslikli olmasını sağladık” dedi.

"Ayrıcalığı hak ediyor"

Kepez’in 19 ilçenin en büyüğü olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Turizme emek veren çalışanlarımızın büyük çoğunluğu bu bölgede oturuyor. Ayrıca organize sanayide çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu da bu bölgede oturuyor. Bu ilçenin güzel insanları bu ayrıcalığı ve bu önceliği hak ediyor “ diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle beraber butona basılarak Menderes Mahallesi İlkokulu’nun temeli atıldı. Temel atma töreninin ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet ALTINOVA Menderes Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.