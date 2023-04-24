Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Dokumapark’ta çocuk şenliği düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kepez’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kepez Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Dokumapark’ta çocuklar için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Binlerce oyuncağa ev sahipliği yapan Anadolu Oyuncak Müzesi bahçesinde düzenlenen şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 2 gün süren rengarenk etkinliklerle çocuklar bayram sevincini dolu dolu yaşadı. Çocuklar, şenlikte sahne gösterileri, konserler, balon parklar, ahşap oyun stantları ve birbirinden güzel atölye çalışmalarıyla buluştu.