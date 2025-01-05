Kepez Belediyesi, 2024 yılında ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları kapsamında 680 bin nüfusun yaşadığı ilçeden 212 bin 423 ton evsel atık, 3 bin 897 ton park ve bahçe atığı topladı. İlçedeki 14 bin 731 konteyner yıkanarak, 15 bin 750 konteyner bakteri ve kokuya karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kepez Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla ilçe genelinde çevre sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma hedefini sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılın ikinci yarısında 7 gün 24 saat vardiyalı olarak hizmet vererek, daha temiz bir Kepez için çalıştı. Ekipler 680 bin nüfusun yaşadığı ilçeden 212 bin 423 ton evsel atık, 3 bin 897 ton park ve bahçe atığı topladı. Temiz bir çevre için sadece atık toplamakla yetinmeyen ekipler, mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini de görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, koku, bakteri ve sinek oluşumunun engellenmesi amacıyla periyodik olarak dezenfekte etti.

Pırıl pırıl bir Kepez

Kepez Belediyesi, 2024 yılında ilçe genelinde 14 bin 731 konteyneri yıkayıp, 15 bin 750 konteyneri ilaçlayarak ve dezenfekte ederek hijyen çalışmalarını sürdürdü. Yıkama ve ilaçlama işlemleri, modern konteyner yıkama ve dezenfekte araçlarıyla yerinde gerçekleştirilerek hem hızlı hem de çevre dostu bir şekilde yürütüldü. Paslanmış, delinmiş, kapakları kapanmayan, fiziksel özelliklerini kaybeden ve görüntü kirliliğine yol açan konteynerler bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi. Ayrıca, Kepez’de 2024 yılında 15 bin 910 konteyner bakımı yapılırken, 3 bin 368 konteyner imalatı gerçekleştirildi.