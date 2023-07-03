Kepez Belediyesi ile gaz dağıtım şirketi arasında yapılan toplantı sonrasında 2023 yılı yatırım çerçevesine alınan mahallelerde doğal gaz altyapı çalışması başladı. Kepez’de, son 15 yılda 35 mahallede, 128 bin konuta doğal gaz götürüldü.

Antalya’da konutta ilk doğal gazın kullanıldığı ilçe olan Kepez’de, son 15 yılda 35 mahallede, 128 bin konuta doğal gaz götürüldü. Böylece 68 mahallesi olan ilçenin yarısına doğal gaz ulaştırılmış oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konforlu şehircilik hizmeti olarak gördüğü doğal gazı, ilçenin tamamına ulaştırmayı hedefliyor. Başkan Tütüncü, bu gayeyle gecekondudan modern bir şehre dönüştürdüğü mahalleleri, hemen gaz dağıtım şirketinin doğal gaz yatırım programına aldırıyor.

Üç mahallede doğal gaz çalışması

Kepez Belediyesi ile gaz dağıtım şirketi arasında ilçede 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak doğal gaz alt yapı çalışmalarının planlaması amacıyla geçtiğimiz aylarda bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda, Düdenbaşı, Erenköy ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde 2022’de başlatılan doğal gaz alt yapı çalışmalarının bu yıl tamamlanması kararı çıktı. Gaz dağıtım şirketi, 2023 yılı yatırım çerçevesine alınan mahallelerdeki doğal gaz altyapı çalışmasına başladı.

“Tütüncü doğal gaz sözünü tuttu”

İlk çalışma, Başkan Tütüncü’nün doğal gaz sözü verdiği Erenköy Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor. Tütüncü döneminde mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülerek, modern yapılaşmanın önünün açıldığı Erenköy Mahallesi’nde, doğal gaz çalışması 2022’de yapılmıştı. Yapılaşması tamamlanan sokaklardaki konutlar doğal gazla buluşturulmuştu.

2024’te 5 mahalleye gaz

Gaz dağıtım şirketi, mahallede çalışma yapmadığı sokak ve caddelerde doğal gaz altyapı çalışmasını tamamlıyor. Çalışma sonrası yolların bozulan asfaltı onarılacak. Erenköy Mahallesi’nden sonra doğal gaz alt yapı çalışması Düdenbaşı ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde sürecek.

Yine bu yıl Güneş Mahallesi’nin bir bölümünde doğal gaz çalışması gerçekleştirilecek. 2024 yatırım planı çerçevesinde ise Gazi, Sütçüler, Duacı ve Göksu, Esentepe mahalleleri ile Güneş Mahallesi’nin çalışma yapılmayan bölümünü doğal gaz altyapı çalışması yapılacak.