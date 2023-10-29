Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen ‘100. Yıla Özel 100 Eser Cumhuriyet Sergisi’ kapılarını sanatseverlere açtı.

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyetin 100. yılında özel bir sergiye kapılarını araladı. Kepez Belediyesi’nin katkıları ile ressam Zübeyde Yavuz’un küratörlüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ‘100. Yıla Özel 100 Eser Cumhuriyet Sergisi’ düzenlendi. Serginin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sanatseverler katıldı. Serginin açılışında konuşan ressam Zübeyde Yavuz, Cumhuriyetin 100. yılını özel bir sergiyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını aziz şehitlerimizi ve saygıdeğer gazilerimizi ve insanlık tarihi kadar eski aziz milletimizin yolculuğu içinde bize yol gösteren, ufuk açan vizyon çizen bütün Türk büyüklerimizi hürmetle minnetle şükranla yad ediyorum” dedi.

Her milli bayramı kalıcı bir eserle ve bir sanat etkinliğiyle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bir kalıcı eserle bir sanat eseri ile karşılamak Kepez Belediyesi için klasikleşmiş bir uygulama halini aldı. Bugün burada her yıl olduğu gibi güzel bir Cumhuriyet sergisini açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada kültüre ve sanata vurgu yapıyoruz. Bugün bizden çok daha fazla yaşayacak çok önemli bir yatırımın kapı açılışını gerçekleştireceğiz. 100 yıl önce Cumhuriyetimizi kuranlar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aslında bize bir ufku işaret ettiler. İşaret ettikleri ufkun temelinde bilim var, ilim var, kültür var ve sanat var. Dünya kurulalı var olan bir sosyoloji kuralı var. Geçmişte nerede bir kavim kurulmak istenirse adımlarını iki temel üzerine kurmuşlar. Bunlardan birisi kültür ve sanattır, diğeri bilim ve teknolojidir. Bizde bugün bu iki temel noktaya vurgu yapmak istedik” dedi.

Cumhuriyetin 100 yaşında olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Cumhuriyetimiz daha da güçlenerek, dünyada ağırlığını artırarak yoluna yolculuğuna devam edecek. O günlere ulaşmak için hep beraber kültür dileyelim, sanat diyelim” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir tarafından 92 sanatçının heykel ve resimlerinin yer aldığı sergi 30 Kasım’a kadar Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde açık olacak.