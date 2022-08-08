Kepez Belediyesi’nin İngilizce eğitimini akademik hale getirdiği Yabancı Diller Akademisi’nin kayıtları başladı.

Kepez Belediyesi’nin İngilizce eğitimini akademik hale getirdiği Yabancı Diller Akademisi’nin kayıtları başladı.

Kepez Belediyesi, turizmin başkenti Antalya’da Kepezli gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla yabancı dil öğrenimini akademik hale getirdi. Yabancı Diller Akademisi, ‘Dil öğrenmek istiyorum’ diyenlere kapılarını yeni dönemde de aralıyor. Akademik eğitim portalı ile kursiyerlerine kısa sürede pratik ve akıcı İngilizce öğreten Yabancı Diller Akademisi’nin eğitimleri için kayıt başvuruları başladı. “Ben de 72 saatte İngilizce öğrenmek istiyorum” diyenler için son başvuru tarihi ise 15 Ağustos olarak belirlendi. İngilizce eğitimlerine katılmak isteyen kursiyerler 0 242 325 60 60 numaralı telefon hattından detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Pratik ve akıcı İngilizce öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği akademik eğitimin başlangıç tarihi hakkında da kursiyerler birebir bilgilendirilecek.