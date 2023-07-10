Kepez Belediyesi, Varsak Ayanoğlu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni asfalt ve peyzaj çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturdu.

Kepez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. Caddede son olarak şerit çizgileri ile bordür taşlarının boyanması ve trafik bilgilendirme levhalarının konulması işleri yapıldı.

Yavuz Sultan Selim Caddesi, yenilenen sıcak asfaltı, refüj peyzajı, şerit çizgileri ile iletim hatları yer altına alınan aydınlatma direkleriyle modern bir şehir yolu görünümüne kavuşturuldu. Yenileme çalışması, genişliği 30 metre, uzunluğu 1200 metre olan caddenin, Fatih Terim Caddesi ile Ahmet Çeşme Caddesi arasında kalan ve altyapısı tamamlanan 600 metrelik bölümünde gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, düzenleme çerçevesinde iş makineleriyle caddenin sathi asfaltını kaldırdı. Daha sonra zemin tesviyesi yapılan yola, filler malzemesi serilerek, sıkıştırıldı. Bu çalışmayla yol, sıcak asfalt serilmesine hazır hale getirildi. Finişer makinesiyle, caddeye 8 santimetre kalınlığında sıcak asfalt serildi. Toplam 16 bin metrekare alan büyüklüğündeki yolun zemininin konforlu ve güvenli hale getirmek için 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Şerit çizgileri ile bordür taşlarının boyanması ve trafik bilgilendirme levhalarının konulmasıyla caddedeki fen işleri çalışması tamamlandı.

"Çevreci yollar"

Fen İşleri Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yaya trafiğini parke kaldırım çalışmasıyla güvenli hale getirecek. Kaldırım çalışmasının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde, aydınlatma direklerinin iletim hatları yer altına alınırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü refüjde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Ağaç dikilen refüje, çim ekimi yapıldı.