Kepez Belediyesi, zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome antik yerleşimin bulunduğu ilçenin caddelerini, zeytin ağacıyla yeşillendiriyor.

Kepez Belediyesi, yenileme çalışmasıyla mevcut parkların kullanım ömrünü uzatırken, ağaç dikimiyle de ilçeyi daha yeşil bir görünüme kavuşturuyor. Kavşakların düzenlemesinde suya ihtiyaç duymayan kurakçıl peyzaj yöntemini tercin eden Kepez Belediyesi, yeşil alanlar, caddeler ile meydanların ağaçlandırılmasında ise zeytin kullanımına özen gösteriliyor.

Çağan Sokak’a 50 adet zeytin ağacı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınova Sinan Mahallesi’ndeki Çağan Sokak’ın peyzajının yapımında zeytin ağacını tercih etti. Müdürlük çalışanları, caddenin orta refüjünde Akdeniz Bölgesinin kadim ağaçlarından biri olan zeytini toprakla buluşturdu. Cadde, dikilen 50 adet zeytin ağacı ve 10 adet Benjamin ağacı fidanlarıyla yeşillendirildi.

Antik zeytinyağı şehri Kepez’de

Kepez Belediyesi, ilçe genelinde yüzlerce zeytin ağacını toprakla buluşturarak, sahip olduğu tarihi mirası da yaşatıyor. İlçenin hemen yanı başında Varsak bölgesinde bulunan ve 2 bin 200 yıllık bir geçmişe sahip Lyrboton Kome, Perge Antik kentinin zeytinyağı üretim merkeziydi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, daha yeşil ve oksijeni bol bir Kepez için meydanlara, bahçelere, parklara ve caddelere ağaç dikmeye devam edeceklerini ifade etti.