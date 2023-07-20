Kepez Belediyesi hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Antalya’da, mama ve su kapları sayısını arttırıken, mahalle mahalle gezen ‘besleme aracı’ ile sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçenin dört bir tarafını mama ve su kaplarıyla donatan Kepez Belediyesi, sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için de seferber oldu. İlçede mama ve su kaplarının sayısı artırıldı. Düzenli periyotlarla da belirlenen noktalara mama ve su takviyesi yapan Kepez Belediyesi, bir yandan da her gün mahalle mahalle gezen ‘besleme aracı’ ile sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kepez Belediyesi, sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda beslenmesine de önem veriyor. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları özellikle metal olmayan kaplara konuluyor. Çünkü, hava sıcaklığıyla ısınan metal kaplar kedi ve köpeklerin dil ve ağızlarının yanmasına neden olabiliyor. Kepez Belediyesi, sıcak yaz günlerinde tüm Antalyalıları da sevimli dostlar için ele ele verme çağrısında bulundu. Kepez Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden Antalyalıları, can dostlara bu sıcak havalarda destek olmaya çağırdı.