Antalya Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 3. Anahtar Teslim töreni gerçekleşti. D Parselde yer alan üç yüz altmış daire daha hak sahiplerine teslim edildi. Uzun süre sonra evlerine kavuşan hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı.

Antalya Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 3. Anahtar Teslim töreni gerçekleşti. D Parselde yer alan üç yüz altmış daire daha hak sahiplerine teslim edildi. Uzun süre sonra evlerine kavuşan hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine dairelerini teslim etmeye devam ediyor. D Parselde yer alan 360 daire daha hak sahiplerine teslim edilirken, bugüne kadar tamamlanan daire sayısı 2 bin 424’e ulaştı. D Parsel önünde gerçekleşen anahtar teslim törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Barış Soykam, Suryapı yetkilileri ve hak sahipleri katıldı. Anahtarlarını teslim alan vatandaşlar belediye yetkilileri ile dairelerini gezdi. Uzun süre sonra evlerine kavuşanlar hak sahipleri duygu dolu anlar yaşadı.

“Krize rağmen proje tüm hızıyla devam ediyor”

Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’ni çok zorlu süreçler içinden geçerek sürdürdüklerini aktaran Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, yeni evlerine kavuşan vatandaşları tebrik etti. Oğuz, “Normal şartlarda geçmiş dönem tarafından yüzde 100 oranında tamamlanması gerekirken, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatların durduğunu gördük. Başkanımızın önderliğinde pandemi süreci, ekonomik kriz gibi olumsuz gelişmelerle başa çıkarak, bu süreçlere ulaştık. Bugün D Parsel’de hak sahiplerine ait üç yüz altmış dairenin anahtarlarını teslim ettik. İnşaat sektörünü etkileyen ekonomik kriz devam ediyor. Bunlara rağmen buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl da tüm inşaatların bitmesi ön görülüyor” dedi.

2 bin yirmi dört konut tamamlandı

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde yaklaşık 2 bin 424 konutun tamamlandığını ifade eden ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, “Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde doksan üç blok 6 bin 417 konut bulunmakta. Büyükşehir Belediye Meclisimizin son aldığı kararla birlikte yüklenici firma Suryapı’ya 30 Haziran 2023 tarihine kadar konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi kararı çıktı. Bu gün anahtarlarını teslim edeceğimiz 360 adet konutla beraber 2 bin 424 konut tamamlanmış olacak. Şu andaki ilerleme seviyesi yüzde 79,39’a tekabül etmektedir” diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamadılar

Dairesinin anahtarını aldığında duygu dolu anlar yaşayan ve göz yaşlarını tutamayan hak sahibi Hatice Yılmaz, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Dairemiz beklentimizin üzerinde. Çok beğendik. Çok sevinçliyiz” dedi.

Hatice Yılmaz’ın eşi Hüseyin Yılmaz ise, “İnşaat 6 yıl sürdü. Bu süre boyunca Başkanımız Muhittin Böcek maddi manevi bizlerden desteğini hiç esirgemedi. Bugün sevinç ve mutluluk göz yaşı döküyoruz. Evimiz çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.