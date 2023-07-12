Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde F-2 parselde 8 blokta yapımı tamamlanan 582 dairenin 441’ini hak sahiplerine teslim etti. Bugüne kadar hak sahiplerine teslim edilen konut sayısı 3 bin 6’ya ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve gelmesiyle inşaat çalışmalarına yeniden başlanılan Kepez-Santral Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapımını tamamlanan blokların hak sahiplerine teslimi devam ediyor. Kepez-Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 4’üncü Anahtar Teslim Töreni’ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanı Cem Oğuz, Antepe Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, Santral Mahalle Muhtarı Yavuz Karacan ve hak sahipleri katıldı.

“İnşaatlar durma noktasında teslim aldık”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, düzenlenen törenle F-2 parselde yapımı tamamlanan 8 bloktaki 582 dairenin 441’inin anahtarını 335 hak sahibine teslim edeceklerini belirterek, hayırlı uğurlu olmasını diledi. Projenin tamamında 93 blokta 5 bin 73 hak sahibine teslim edilmesi gereken 6 bin 417 konut bulunduğunu belirten Tuncer, “24 Mart 2017 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre 30 Mart 2019 tarihinde tüm imalatların tamamlanarak, ön teslimlere başlanması ve 30 Eylül 2019 tarihinde tamamen bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi gerekirdi. Başkan Muhittin Böcek göreve geldiğinde inşaatlar yüzde 58 seviyesine gelebilmiş ve hatta durma noktasındaydı” dedi.

Projenin yüzde 83,66’sı tamamlandı

İnşaatların tamamlanması, hak sahiplerinin mağdur olmaması için Muhittin Başkan’ın büyük bir çaba gösterdiğine dikkat çeken Cansel Tuncer, “Yüklenici firmaya bugüne kadar 3 kez süre uzatımı verilerek, yüklenicinin iş programı ve şantiyede çalışması sürekli kontrol altında tutulmuştur. Bugünlere gelinerek inşaatlar yüzde 83.66 seviyesine getirilmiştir. Bugünkü dairelerle birlikte bugüne kadar 43 parsel de 2 bin 258 hak sahibine toplam 3 bin 6 daireyi teslim etmiş olacağız. Bundan sonra kalan daireleri de teslim ederek tüm hak sahiplerinin yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.

Cazibe merkezi olması için yatırımlar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi olarak Kepez-Santral Mahalleleri’nin cazibesinin arttırılması noktasında da çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Genel Sekreter Tuncer, şunları aktardı: “Vatandaşların daha konforlu yaşayabilmesi için Büyükşehir Belediyemiz seferber olmuştur. ASAT içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını 35 milyonluk bir yatırımla tamamladı. Altyapı ve tamamlanan inşaatlarda doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız toplam 4 bin 500 metre uzunluğunda yol imalatı gerçekleştirdi. 7 bin 300 metre kare bordür, 4 bin 300 metrekare parke döşemesi yapıldı. 1 adet dönel kavşak olmak üzere 3 adet kavşak yaptık.”

Hak sahiplerinden başkan böcek’e teşekkür

Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya ise 2015-2016 yıllarında başlayan projenin bugünlere geldiğini özellikte Muhittin Başkan döneminde yoğun bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Anahtarlarını alarak mutluluktan yüzleri gülen hak sahipleri “Muhittin Başkan bu projenin yapılması için çok çaba sarf etti. Çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.