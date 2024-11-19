Kepez Belediyesi, çalışanlarına yönelik afet farkındalık programı düzenledi. Hayatımızın bir gerçeği olan doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak, tehlike ve risklere hazırlıklı olmak için atılacak adımlar konuşuldu.

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle ‘Afet Farkındalık ve Afetler ile Yaşam’ içerikli sunum gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi meclis salonunda düzenlenen afet farkındalık programına, belediye personeli büyük ilgi gösterdi. Sunumda afetlerin, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, hayat akışını durduran ve kesintiye uğratan, doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olaylar olduğu belirtildi. Afetlerin etkilerinin ve zararlarının azaltılmasında toplumların bilgili ve eğitimli olmalarının çok önemli bir yer tuttuğuna değinildi. Bireylerin afet tehlike ve risklerine karşı hazırlıklı olma ve riskleri azaltmak için atılacak en temel adımın afet farkındalığı olduğu aktarıldı. Programda; afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, doğru davranış şekilleri, ülkemizde ve ilimizde yaşanabilecek doğal afetler (deprem, sel, heyelan ve yangın), afette altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saatin önemi, deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar, afet çantası, birey olarak görev ve sorumluluklar başlıklı konular ele alındı.