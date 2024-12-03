Kepez Belediyesi, Arama Kurtarma Ekibi(KEPAT) ile afetlere karşı profesyonel müdahaleye hazırlanıyor. AFAD iş birliğiyle düzenlenen depremde arama kurtarma eğitimleri kapsamında belediye personeli, temel kurtarma ekipmanlarının kullanımı ve operasyonel beceriler konusunda bilgi ve deneyim kazandı.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerle personelini muhtmel afetlere karşı hazırlıyor. Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü çatısı altında kurulan Kepez Arama Kurtarma Ekibi(KEPAT), afetlerde görev almaya hazırlanıyor. Muhtemel afetlerde daha etkin bir şekilde müdahale edebilecek olan belediye personeline, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Arama kurtarma ve temel kavramlar, malzeme bilgisi, temel arama teknikleri, arama kurtarma süreçleri, yapı türleri ve yıkılma formasyonları, lojistik ve ana kamp yönetimi, enkaz tehlike ve riskleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu gibi konuları kapsayan teorik eğitimler sonunda ekipman tanıtımı gerçekleştirildi. Teorik eğitimler ve ekipman tanıtımı sonrasında AFAD Döşemealtı sahasında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Uygulamalı eğitimlerde, afetlerde saha çalışması ve müdahale süreçleri tatbikatla gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan bir senaryo oluşturularak, betonlar kırıldı ve parçalanan betonların arasına girilerek kurtarma ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kepez’de afet yönetim modeli

Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hatice Yıldırım, AFAD iş birliğiyle düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi. Ülkemizin tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri bakımından doğal afet tehlikelerine her zaman açık olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Ülkemizde deprem en önemli afetler arasında yer alır. Depremlerin en önemli doğal afetler olduğu ülkemizde yerleşim bölgelerinin yüzde 95’i deprem bölgelerinde yer almaktadır. En son depremlerde de gördük ki, can ve mal kayıplarının en önemli nedenleri arasında bilinçsizlik ve tedbirsizlik gelmiştir. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmamız gerekenleri bir afet yönetim modeliyle planlamalıyız. Afet yönetim modeli risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme basamaklarından oluşmaktadır. Afet yönetiminin en önemli kısımlarından birisi eğitim ve müdahale konusunda hazırlıklı olmaktır. Biz de, Kepez Belediyesi olarak afetlere karşı eğitim ve müdahale konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Afet İşleri Müdürlüğü olarak, personelimizi temel afet bilinci eğitimine tabi tuttuk ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’ün talimatlarıyla Kepez Arama Kurtarma Ekibi(KEPAT) oluşturuldu. Kepez Arama Kurtarma Ekibinin eğitimlerini belediyemiz ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimizi 2 ayrı grup halinde tamamladık” dedi.

100 bin arama kurtarma personeli

AFAD Depremde Arama Kurtarma Eğitmeni Samet Şen, “AFAD Başkanlığımızın yürütmüş olduğu proje kapsamında 100 bin arama kurtarma personeli hedefledik. Şubat ayından Ağustos ayına kadar kamu kurum ve kuruluşlarında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirdik. Kepez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine, eğitimlerimize Kepez Belediyesi’nde devam ediyoruz” diye konuştu.