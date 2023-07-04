Yakın bir tarihte Millet Ormanı ile Millet Bahçesi projelerini Antalyalılarla buluşturacak olan Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanına zeytin ağacı dikiyor. Kepez’de caddelerin peyzajı da zeytin ağacıyla yapılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zeytin üretimini teşvik etmek amacıyla ilçesini kocaman bir zeytin bahçesine dönüştürüyor.

İlçenin zeytin bahçesine dönüşmesi için de 30 bine yakın zeytin ağacı toprakla buluşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Başkan Tütüncü’nün 30 bine yakın zeytin ağacını toprakla buluşturulması isteğini yerine getirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

Atıl arazilere zeytin bahçesi

İlçenin kırsalındaki atıl haldeki belediye arazilerinde zeytin bahçeleri oluşturuluyor. Kepez Belediyesi tarihinin en büyük çevreci projelerinden biri olan Antalya Orman Çiftliği’nde, 6 bin ağaçtan oluşan zeytin bahçesi kuruluyor. Çiftliğin buğday ekilmeyen alanlarına 2 bin adet zeytin ağacı fidanı dikildi. Buğday hasadından sonra ise 4 bine yakın zeytin fidanı da toprakla buluşturulacak.

Belediyenin, Duacı Mahallesi’ndeki 30 dönümlük arazisin de 600 ağaçtan oluşan zeytin bahçesi kazandırıldı.

Zeytin bahçeleri kurulmaya devam ederken, caddelerin, bulvarların, yeşil alanların ve meydanların peyzajında da ağırlıklı olarak zeytin ağacı kullanılıyor. Peyzaj çalışmasında özellikle imar yolları ile konut arsalarında kalan meyve ağaçları tercih ediliyor. Kepez Belediyesi, üretimi teşvik eden, doğayı koruyan çevreci çalışmasıyla bugüne kadar yüzlerce ağacı odun olmaktan kurtardı. Kurtarılan zeytin, portakal, limon ve mandalina ağaçlarıyla, meydanlar, parklar, belediyenin sosyal tesislerinin bahçeleri, caddeleri ve bulvarlar güzelleştiriliyor.

Zeytinli caddeler

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, asfaltı ve kaldırımı yenilenen caddelerin peyzajında ağırlıklı olarak zeytin ağacını tercih ediyor. Bugüne kadar birçok caddeyi zeytin ağaçlarıyla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son olarak Göksu Mahallesi’nde Nene Hatun Caddesi’nde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Ulubatlı Hasan Caddesi’nde, Ayanoğlu Mahallesi’nde Selçuklular Caddesi’nde ve Habibler Mahallesi’nde Şehit Musa Özkan Caddesi’nde zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdi. Dört caddenin refüjü, dikilen yüzden fazla zeytin ağacıyla yeşil bir kimliğe kavuşturuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni yaptığı ya da tadilat gerçekleştirdiği parkların peyzajında da zeytin ağacını kullanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ellerinin değdiği her yeri zeytin ağacı dikmeye devam edeceklerinin altını çizdi. İlçenin dört bir yanına 30 bine yakın zeytin ağacı dikmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Tütüncü, “Kepez’in üretimin durduğu fabrika binalarının yerleşkelerini yeşil alan, kültür, sanat, müze, eğitim ve spor tesisi olarak şehrin hizmetine sunuyoruz. Kepez’in ormanlarını da Millet Ormanı, yeşil alan düzenlemesiyle şehirle buluşturuyoruz. Şimdi de Kepez’in tarım kimliğini canlandırmak istiyoruz. Bu amaçla kırsal bölgemizde 180 dönüm arazide Antalya Orman Çiftliği’ni kurduk. Çiftliğe buğday ekerek, tarımsal üretimi teşvik ettik. Geleceğin gıdası olarak gördüğümüz zeytin üretimini teşvik etmek için de elimizin değdiği her yere zeytin ağacı dikiyoruz. Bir yandan zeytin bahçeleri kurarken, yol, konut alanlarından kurtardığımız zeytin ağaçlarını da bahçelerimize, caddelerimize, meydanlarımıza dikiyoruz. Zeytin; bereket, bolluk demek. Hemşehrilerimizi, Kepez’imizi zeytinin bereketiyle buluşturuyoruz. Zeytin bahçelerimizin bereketini, buğday hasadımızda olduğu gibi Antalyalılarla paylaşacağız. Antalyalı hemşehrilerimi, evlerinin bahçelerine zeytin ağacı dikerek, zeytin seferberliğimize destek vermeye davet ediyorum. “ açıklamasını yaptı.