Kepez Belediyesinin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı yoğun ilgi ile sona erdi. Fuar binlerce kitapseveri, 114 yazar ve 330 yayıneviyle buluşturdu.

5. Kepez Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi odağı oldu. Mimar Sinan Kongre Merkezinde 3 Mayıs Çarşamba günü kapılarını kitapseverlere açan fuar, 11 gün boyunca söyleşi ve imza günleriyle Antalyalılara kültür şöleni yaşattı. Yoğun ilgi gören fuar, binlerce kitapseveri, 114 yazar ve 330 yayıneviyle buluşturdu. Kepez Kitap Fuarı’nın son gününde Yazar Feyzullah Aslan, Bircan Yıldırım, Tuna Tüner, Serdar Tuncer, Bahar Eriş, Eray Hacıosmanoğlu, Adil Yıldırım, Derya Uğur Demirhan ve İngilizce konuşturan adam Levent Erdem Ovat birbirinden güzel söyleşilerle sevenleriyle buluştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Yazar Feyzullah Arslan’ın söyleşi konuğu oldu.

“Dokuma kültür ve sanat adası olsun istedik”

"Kepez’de Dokuma Hangi Sihirle Okuma Oldu? Okuma Hayattır" konulu söyleşide Başkan Tütüncü, yazar Feyzullah Aslan’ın “Dokuma nasıl bir sihirle okuma oldu?" sorusunu yanıtladı. Başkan Tütüncü, “Biz bir ufukla yola çıktık. Dokuma kültür ve sanat adası olsun istedik. Dokumapark; 13 müzesi, 3 kütüphane, 2 anı evi, sanat galerisi, sahaflar çarşısı, yeşil alanları, TÜBİTAK iş birliğiyle kurulan Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi ile bir marka haline geldi. Dokumapark’taki Cemil Meriç Kütüphanesi, 130 bin kitapla Akdeniz’in en zengin kütüphanesi oldu. Kütüphanede artık baskısı olmayan kıymetli eserler de bulunuyor. Binlerce yıl önce yazılmış ve bugüne aktarılmış eşsiz kitaplar var. Ve kütüphanemiz 365 gün 24 saat açık” dedi.

Kepez’e 21 kütüphane

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’da Devlet Demir Yollarına kazandırmış olduğu bir Alman kara treninin hurdalıktan alınarak Dokuma Park’a konuşlandırıldığı ve garla bütünleştirilerek Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi adıyla hizmete açıldığını söyledi. Yine Dokumapark’a bir orman kütüphanesi de kazandırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Dokumapark’a 3 tane kütüphane yaptık. Kepez’de 21 tane kütüphanemiz var. Antalya’nın en büyük Kütüphanesi’ni de Gülveren’de 29 Ekim 2023’te Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümünde açacağız. Aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği, 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi’ni şehrimize kazandırıyoruz” diye konuştu.