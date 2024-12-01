Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (KKT), sahneye koyduğu “Bu Benim Masalım” adlı çocuk oyunu, her pazar ücretsiz olarak sahneleniyor.

Yeni sezona perdelerini ‘Düğün Hatırası’ adlı oyunla açan Kepez Kent Tiyatrosu, minik izleyicilerini de “Bu Benim Masalım” adlı oyunla buluşturuyor. Çocukların keyifle izlediği oyun, her pazar ücretsiz olarak sahneleniyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve Fatma Çisem Alemdar kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini İlker Alemdar’ın üstlenirken, Ezgi Sönmez, İlke Deniz Ercan, Aylin Oışın Ünlü ve Derya Bütev sahneye taşıdı. Tiyatro gösterisi, hayal gücünün sınırlarını keşfeden bir çocuğun, kendi hayal dünyasında ki yeni masal kahramanlarıyla ne kadar mutlu olabileceğini anlatıyor. “Bu Benim Masalım” adlı oyun, hikâye kurgusu ve renkli sahne tasarımıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor. Çocukların büyük bir keyifle izlediği bu oyun, hayal gücü ve dostluk temalarını işleyerek minik izleyicilerine unutulmaz bir pazar keyfi yaşatıyor.