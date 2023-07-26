Son 15 yılda bin 59 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işçileri, termometrenin sıcaklığı 40 derece gösterdiği bugünlerde, 180 santigrat derecedeki asfaltla ilçenin yollarını konforlu hale getiriyor.

Kepez Belediyesi, yaz mevsimindeki bunaltıcı havaya rağmen sıcak asfalt hizmetini aksatmadan sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü işçileri, yakıcı güneşin yanı sıra asfaltın sıcaklığıyla da mücadele ederek, mahallelerin asfalt talebini karşılıyor.

Zemini bozulan ve yeni açılan taşıt yollarını güvenli ve konforlu hale getirmek için fedakarca çalışan işçiler, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği saatlerde, ortalama sıcaklığı 180 santigrat derece olan asfaltı yollarla buluşturuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının 40 dereceyi açtığı kentte, Varsak Altıayak Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’ni de sıcak asfalt konforuna kavuşturuyor. Uzunluğu bin 600, ortalama genişliği 12 metre olan caddenin bozulan mıcır asfaltı, sıcak asfaltla yenileniyor. Bölgenin önemli ana arter yollarından biri olan caddenin yenilenmesinde 3 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Bu rakamın 1000 tonu yolun zeminine serildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Şelale Caddesi ile Osman Gazi Caddesi arasında ulaşımı sağlayan caddedeki asfalt çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlayacaklarını ifade etti.

"15 yılda Kepez’e 1059 kilometre sıcak asfalt"

Başkan Hakan Tütüncü, 15 yıllık iktidarlarında ilçede 1059 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu rakamın ciddi bir yatırım olduğunu aktaran Başkan Hakan Tütüncü, sıcak asfalt hizmetiyle ilçe sakinlerini güvenli, konforlu yollarla buluşturduklarını belirtti.

"Yol arkadaşlarımla hizmete devam edeceğiz"

Yatırımcı kurumların altyapı çalışmalarından ilçede bazı cadde ve sokakların asfaltının bozulduğunu anımsatan Tütüncü, “ Hem asfaltı bozulan cadde ve sokakların hem de açtığımız imar yollarının asfaltının yapılmasına yönelik ciddi bir talep var. Bu talebi karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Hava sıcaklığın 40 dereceyi aştığı yaz mevsiminde de asfalt çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. İşçilerimiz, yakıcı güneşin yanı sıra asfaltın sıcaklığıyla da mücadele ederek, asfalt yatırımını gerçekleştiriyor. Alın terleriyle ilçenin yollarını konforlu hale getiren işçi kardeşlerime, fedakarlıklarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Sıcak, yağmur demeden Kepez’e hizmet etmek için yürekten çalışan işçisinden memuruna, bürokratından meclis üyesine tüm yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yol arkadaşlarımla şehrimiz için güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Altıayak Mahallesi’nde son 15 yılda; 39 bin 486 metre yeni yol, 24 bin 410 metre sıcak asfalt, 75 bin 386 metre sathi asfalt, 8 bin 707 metrekare parke kaldırım, 912 metre menfez ve 1 muhtarlık evi çalışması gerçekleştirdi.