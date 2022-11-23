Geçen sezonun minikler Türkiye şampiyonu Kepez Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, bu sezon küçükler kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor.

Geçen sezonun minikler Türkiye şampiyonu Kepez Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, bu sezon küçükler kategorisinde şampiyonluğu hedefliyor.

Minikler Türkiye şampiyonu Kepez Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, bu sezon küçükler kategorisinde başlayarak önce Antalya ardından, Türkiye Şampiyonluğuna kilitlendi. Antrenman programını haftada 6 güne çıkartan Antrenör Sertan Sarpaş, 29 Kasım’da başlayacak Antalya Şampiyonasında kupayı kaldırarak finale kadar yükselmeyi hedefliyor. Oyuncularını mutlak şampiyonluk konusunda motive eden Sarpaş, kendilerinden yaşça büyük takımları yenebilmek için sıkı bir antrenman uyguluyor.

"Amaç Milli Takım"

Haftanın 2 günü ağırlık, çabukluk ve kuvvet çalışmaları yaptıran Sarpaş, kalan 4 gün boyunca da taktik çalışmalarıyla oyun anlayışı geliştirici teknikler öğretiyor. Asıl amacının A Milli Takıma oyuncu hazırlamak olduğunu belirten Sarpaş, doğru oyun oynatarak engelleri birer birer geçeceklerine inandığını söyledi. Şampiyonluk tişörtleri giyip Türk Bayrağı ile objektiflere poz veren oyuncular ise, Kepez’e birçok kupa getirmek için çalıştıklarını ifade etti.