ANTALYA (İHA) – Antalya Kepez Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nin elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon altyapı çalışmalarından dolayı sokaklarının bozulan asfaltını yeniliyor.

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşmanın tamamlandığı Gündoğdu Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Asfalt çalışması, yatırımcı kurumların doğal gaz, elektrik iletim hatlarının yer altına alınması ve kanalizasyon yatırımı yaptığı sokaklarda gerçekleştiriliyor. Altyapı kazılarından dolayı yolların kullanılamaz hale gelen asfaltı yenileniyor. Asfalt çalışması, mahallenin kuzeyindeki Seyhan Caddesi, doğusundaki Kızılırmak Caddesi, batısındaki Göksu Caddesi ile güneyindeki Seyhan Caddesi arasında kalan sokakları kapsıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlanan sokakların asfaltını yapıyor. İş makineleriyle, yolların altyapı kazılarından dolayı deforme olan asfalt zemini kaldırıldı. Daha sonra dolgu malzemesi serilerek, yolun yeniden zemini oluşturuldu ve tesviyesi yapıldı. Bu çalışmanın ardından altyapısı yenilenen yolların zeminine sıcak asfalt serildi. Altyapı ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla yollar kaliteli ve konforlu hale gelmiş oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Gündoğdu Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının sürdüğü sokaklarını da sıcak asfalt konforuyla buluşturacak.

Bu sokakların sıcak asfaltının, altyapı çalışmaları bittiği anda yapılacağı belirtildi.