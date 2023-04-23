Kepez Belediyesi, gecekondudan modern bir yapıya dönüştürdüğü Göksu Mahallesi’nin yollarını sıcak asfalt çalışmasıyla konforlu hale getiriyor.

Antalya’nın Gazi Bulvarı’nın kuzey yakasında kalan Göksu Mahallesi’nde modern şehircilik hizmetleri artarak devam ediyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyet sorunlarının çözümü ve imar yollarının ulaşıma açılması sonucunda mahallede gecekonduların yerine site tarzı konutlar inşa edilmeye başlandı. Kepez Belediyesi de, modern konutları ve iş merkezleriyle cazip hale gelen mahallenin çehresini temel şehircilik hizmetleriyle güzelleştiriyor.

"Farabi Caddesi’nin asfaltı yenileniyor"

Bugüne kadar birçok belediyecilik hizmetinin yapıldığı mahallenin ulaşım ağı da sıcak asfalt çalışmasıyla konforlu hale getiriliyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bölgede bozulan yollarda ve geçtiğimiz yıl ulaşıma açılan sokaklarda sıcak asfalt çalışması başlattı. Farabi Caddesi’nin yağmur suyu drenaj kanalı çalışmasından dolayı kullanılamaz hale gelen asfaltı yenilendi. Freze iş makinesiyle 30 metre genişliğindeki yolun bozulan asfalt kaldırıldı. Daha sonra cadde dolgu malzemesi dökülerek, asfalt serimine hazır hale getirilecek. Asfalt çalışması, caddenin 500 metrelik bölümünde gerçekleştirilecek.

Sıcak asfaltla buluşuyor

Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda ulaşıma açtığı 6848, 6849 ve 6850 sokaklarını da sıcak asfaltla buluşturuyor. Sıcak asfalt öncesi sokaklara iş makineleriyle dolgu malzemesi döküldü. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri hava şartlarının uygun olması halinde en kısa sürede asfalt çalışmasını yapacaklarını belirtti. Mahalledeki İbni Sina Caddesi’ne de önümüzdeki günlerde sıcak asfalt serileceği bildirildi.

Başkan Hakan Tütüncü dönemlerinde Göksu Mahallesi’nde; 35 kilometre yeni yol yapımı, 45 kilometre stabilize yol, 33 kilometre sathi asfalt, 26 kilometre sıcak asfalt, 29 bin metrekare parke kaldırım, 7 kilometre yağmur suyu kanalı, 4 bin 558 metre otopark, 6 bin 160 metre pazar yeri çalışması yapıldı.