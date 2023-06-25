Kepez Belediyesi, ilçede 3 noktada kurban satış yeri, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir alanda kesebilmesi için de 9 mahallede kesim yeri belirledi.

Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ve besicilerin alışverişlerini sorunsuz bir şekilde yapması, kurbanlarını sağlıklı bir alanda kesebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Kepez Belediye Encümeni’nin aldığı kararla; Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi’nde büyükbaş hayvan, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Adaklık Satış ve Kesim Alanı önünde küçükbaş hayvan, Varsak Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası yanında ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarı kuruldu. Belediye tarafından sıkı şekilde denetlenen kurban satış alanlarında vatandaşların ve besici esnafının taleplerini karşılamak için de özel bir zabıta ekibi bulunuyor.

Zafer Mahallesi’nde ücretsiz kesim

Besicilerin su ve elektrik ihtiyacını karşılayan Kepez Belediyesi, pazarların ve çadırların rutin temizliğini de yapıyor. İl dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanlarında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümler de bulunuyor. Kepez Belediye Encümeni’nin aldığı kararla ilçede 9 ayrı mahallesinde kurban kesim alanı belirlendi.

Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı’nda ücretsiz kesim hizmeti verecek. Kesim yerlerinde kasaplık belgesi olan kişiler görevlendirilecek. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslami kurallara uygun şekilde kesimlerin yapılacağı pazar alanının temizliğini, her kesimden sonra yapacak. Zabıta Müdürlüğü personelinin de bulunacağı kesim noktalarının su ve elektrik ihtiyacı da karşılanacak.

Kurban satış yerleri şöyle açıklandı:

“Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi (Büyükbaş), Varsak Menderes Mahallesi Ayanoğlu Mezbahası Yanı (Küçükbaş ve Büyükbaş), Fevzi Çakmak Mahallesi Adaklık Satış ve Kesim Alanı Önü (Küçükbaş)”

Kurban kesim yerleri ise şu şekilde belirtildi:

“Zafer Mahallesi Kapalı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Pazarı, Teomanpaşa Kapalı Pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi Kapalı Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Pazarı, Şafak Mahallesi Salı Pazarı, Çamlıbel Mahallesi Kapalı Pazarı, Gazi Mahallesi TOKİ Semt Pazarı”