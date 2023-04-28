Kepez Belediyesi, 2023 yatırım programı çerçevesinde Çankaya Mahallesi’nde ikinci parkın ’zeytin’ temasıyla inşasına başladı.

İlçenin dört bir yanına zeytin ağaçları dikmeye devam eden Kepez Belediyesi, vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği mahalle parklarının da sayısını artırıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2023 yatırım programında yer alan parkları bir bir mahallelere kazandırıyor. Çankaya Mahallesi’ne, bu yılın park yapımı programı çerçevesinde ikinci bir yeşil alan daha kazandırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü mahallede,6390 ve 6393 sokaklar arasındaki 6 bin 200 metre kare alan üzerinde yeni bir parkın yapımına, geçtiğimiz günlerde başladı. Bölgedeki ikinci bir park yapımı ise şehrin doğu yakasını Antalya Şehir Hastanesi’ne bağlayan Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez Caddesi’nde gerçekleştiriliyor.

"Kesilmekten kurtarılan zeytin ağaçları dikildi"

Toprak tesviyesi tamamlanan ve çevresine bordür taşı döşenen park, 2 bin 200 m2 araziye inşa ediliyor. Yapımı süren parka, yol, konut alanlarında kalan ve kesilmekten kurtarılan yetişmiş zeytin ağaçları dikildi. Bölge sakinlerinin sosyal aktivite ihtiyacını karşılayacak parkta, çocuklar için kaydırak, salıncak gibi oyun mobilyaları, büyüklere yönelik açık hava spor aletleri olacak. Çim ekimi ve çeşitli bitki ve ağaç dikiminin yapılacağı parka, ahşap oturma alanları da konulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkın yapımını kısa bir zaman içerisinde tamamlayarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını ifade ettiler.