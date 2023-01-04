Bir futbol dergisinin bu sezon seçtiği futbolun en iyilerinde, Teknik Direktör Şakir Filiz en iyi seçilirken 8 oyuncusu da değerli kadrolarda yer aldı.

Bir futbol dergisinin bu sezon seçtiği futbolun en iyilerinde, Teknik Direktör Şakir Filiz en iyi seçilirken 8 oyuncusu da değerli kadrolarda yer aldı.

Türkiye genelinde futbolun en iyilerini seçen Marka Futbol Dergisi, Kepez Belediyespor’un Teknik Direktörü Şakir Filiz’in 3’üncü Lig 3’üncü Grup’un en iyisi seçti. Bu sezon girdiği profesyonel ligde takımını liderliğe yükselten Filiz, uyguladığı disiplin anlayışıyla ikinci yarıya birinci başlayacak. Averaj farkıyla lider olarak 15 Ocak’ta Merkür Holding Erbaaspor deplasmanına çıkacak olan Kepez Belediyespor, ikinci yarıyı da lider tamamlama hesapları yapıyor.

Altın kadroda 3 oyuncu

Geçen sezon BAL’dayken bu sezon yeni baştan kurulan takımın oyuncularından 8’i, derginin en iyi kadrolarında yer aldı. Bu sezonun Altın Kadrosunda Ali Sinan Gayla, Yunus Özdemir ve Serkan Özen girerken, gümüş kadroda kaleci İsmail Cengiz, bronz kadroda ise Mehmet Kaan Türkmen, Berat Eyüpoğlu ve Deniz Keskin isimleri yazıldı. Grubun en iyi genç oyuncusu ise, yine Kepez Belediyespor’dan Scouting Özel Ödülü alan Abdurrahman Üresin oldu.

Kulübün tanınırlığı arttı

Yeni kurulmuş bu takımın dikkat çekici bu başarısından dolayı gururlandıklarını vurgulayan Futbol Şube Sorumlusu İsmail İltemir, kulübü daha güzel yerlere götürmek istediklerini söyledi. Futboldaki başarılarla kulübün tanınırlığını arttırmaya çabalayacaklarını belirten İltemir, “Kepez’e yakışır bir takımımız var. İstediğimiz yer, ligi ön sıralarla tamamlamak. Ekibiyle bu yolda ilerleyen Filiz hocamızı tebrik ediyorum” diye konuştu.